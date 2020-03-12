Калуга, , 12:29 — REGNUM В Калужской области за 2019 год на детский телефон доверия поступило около восьми тысяч звонков от детей, подростков, родителей и других граждан, сообщает 11 марта корреспондент ИА REGNUM по информации министра труда и социальной защиты региона Павла Коновалова.

По данным профильного ведомства, 77% обращений на телефон доверия поступило от детей (13% по проблемам взаимоотношений со сверстниками, 14% по детско-родительским отношениям, 5% по проблемам с обучением), 10% телефонных звонков было принято от родителей по вопросу воспитания своих детей (50% по проблемам детско-родительских отношений и 3% по проблемам с обучением).

«В настоящее время детский телефон доверия признан ключевым инструментом реализации прав ребенка на информацию и защиту от всех форм насилия и жесткого обращения», — считает Павел Коновалов.

На территории Калужской области с 2010 года действуют региональные службы «Детский телефон доверия». Их деятельность обеспечивается в рамках Соглашения между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и областным правительством. Консультанты телефона доверия — это профессиональные психологи, имеющие специальную подготовку. Их главная задача — снять остроту психоэмоционального напряжения, которое испытывает звонящий ребенок, и уберечь собеседника от опрометчивых поступков. Звонки на детский телефон доверия бесплатные и анонимные, позвонить можно круглосуточно и с любого телефона.

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