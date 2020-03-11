Воронеж, , 13:58 — REGNUM Работы по удалению аварийных деревьев начались на проспекте Революции в Воронеже 11 марта, сообщили в пресс-службе администрации города. Работы проводятся в рамках комплексного благоустройства городских пространств. Как уточнили в мэрии, сегодня большинство лип на главном проспекте города находятся в возрасте 55 лет.

«Учитывая, что жизненный цикл городских насаждений не превышает 50 лет, попытки ещё какое-то время сохранять имеющиеся на проспекте Революции деревья являются бесперспективными. Если можно приурочить работы по компенсационной высадке к реконструкции проспекта — это идеальный вариант, когда можно решить сразу несколько проблем», — считает заведующий кафедрой экологии, защиты леса и лесного охотоведения ВГЛТУ, доктор биологических наук, профессор Николай Харченко.

В перспективе, обещают власти, в рамках реконструкции проспекта Революции старые деревья планируется заменить на «крупномерные саженцы высотой не менее 3,5−4 метров и обхватом ствола 12−16 см».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Воронежа ранее анонсировали вырубку старых деревьев на проспекте Революции в ходе работ по благоустройству — тогда сообщалось, что планируется вырубить 46 деревьев.

Читайте ранее в этом сюжете: На проспекте Революции в Воронеже вырубят полсотни деревьев