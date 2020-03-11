11 марта 2020 | Время чтения 15 мин

В «Повести временных лет» сказано: «У Всеволода родился сын от цесарицы грекини, и нарек ему Владимир…» Владимир был первенцем переяславского князя Всеволода Ярославича, четвертого сына великого Киевского князя Ярослава Мудрого. Имя ему было дано дедом Ярославом Мудрым в память о прадеде – князе Владимире Святом, в 988 году крестившем Русь со своей женой, армянкой Анной Византийской.

Марина Мирзоян, Гамлет Мирзоян, , 13:57 — REGNUM В «Повести временных лет» (древнерусский летописный свод начала XII в.) сказано: «У Всеволода родился сын от цесарицы грекини, и нарек ему Владимир…» Владимир был первенцем переяславского князя Всеволода Ярославича, четвертого сына великого Киевского князя Ярослава Мудрого. Имя ему было дано дедом Ярославом Мудрым в память о прадеде — князе Владимире Святом, в 988 году крестившем Русь со своей женой, армянкой Анной Византийской. На склоне лет князь Владимир Всеволодович начнет свое знаменитое «Поучение» с таких исполненных гордости слов: «Аз, худый, дедом своим Ярославом, благословленным, славным, нареченный в крещении Василием, русским именем Владимир, отцом возлюбленным и матерью своею — Мономах…»

В 1043 году имел место последний поход Руси (единственный после крещения) на Константинополь (Царьград). В ходе сражения русский флот, пострадавший от византийского огня и разбитый штормом, потерпел поражение и был вынужден отступить. Правящий в Византии император армянских кровей в знак заключения мира выдал свою дочь Марию замуж за сына великого Киевского князя Ярослава Мудрого — Всеволода. Молодые подарили своим родителям внука Владимира и внучку Анну-Янку.

Мария (Мариам) — дочь византийского императора из Армянской (Македонской) династии Константина IX Мономаха, передавшего внуку Владимиру вместе с прозвищем Мономах (Мономах в переводе с греческого — «Единоборец») и знаменитую царскую регалию — «Шапку Мономаха», восходящую к царьградским императорам.

О том, что мать Владимира Всеволодовича звали Марией, свидетельствует известная в двух экземплярах печать с греческой надписью: «Печать Марии Мо[но]махос, благороднейшей архонтиссы» и изображением святого апостола Андрея Первозванного (небесного покровителя князя Всеволода Ярославича, звавшегося в крещении Андреем). Она родилась во втором браке Константина Мономаха (тогда еще далеко не императора) с Еленой — дочерью Василия Склира, внука знаменитого мятежника последней четверти X века Варды Склира.

Спустя несколько месяцев после появления Владимира на свет, в феврале 1054-го, скончался его дед, сын Крестителя Руси, великий князь Киевский Ярослав Мудрый (годы правления: 1016 — 1018, 1019 — 1054). По завещанию, оставленному Ярославом, Русская земля была поделена между его сыновьями, с повелением им жить в братской любви и не ссориться друг с другом. В памяти Ярослава навсегда должны были остаться картины братоубийственной войны за Киев после смерти его отца, в которой он сам пролил немало крови. И потому он стремился не допустить повторения тех страшных событий:

«Повесть временных лет» «Се аз отхожу от света сего, сынове мои. Имейте в себе любовь, потому что вы — братья, единого отца и матери. И если будете в любви между собою, Бог будет в вас, и покорит вам протиящихся вам, и будете мирно жить. Если же будете в ненависти жить, в распрях и раздорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли ее трудом своим великим. Но пребывайте мирно, слушаясь брат брата…».

Эти слова своего деда князь Владимир Всеволодович будет помнить всю жизнь. И всю жизнь он будет пытаться следовать его наставлениям — правда, далеко не всегда успешно.

КОНСТАНТИН IX МОНОМАХ (ок. 1000 — 1055)

Константин Мономах, представитель одного из самых знатных семейств Византии, стал императором в 1042 году, вступив в брак (третий для него) с 64-летней императрицей Зоей, дочерью императора Константина VIII. По вполне понятным причинам этот брак остался бездетным, и со смертью Константина IX (11 января 1055 г.) царская династия Мономахов пресеклась, так, по существу, и не успев начаться. Русский князь Владимир Всеволодович, между прочим, оказался единственным прямым потомком Константина Мономаха (пусть и по женской линии).

Отец Константина, Феодосий Мономах, при императоре Василии II Болгаробойце (976 — 1025) — родном брате Анны Византийской — занимал высокое положение в административной иерархии. Армянский историк XI века Аристакес Ластивертци писал: «Отец его занимал во дворце должность верховного судьи, так что назначал судей по всей стране».

Константин IX был человеком, свободным от высокомерия, доброжелательным и улыбчивым, большим шутником. Оценивая императора спустя много лет после его смерти, философ Михаил Пселл писал:

«Он оказался наделен… даром завоевывать сердца подданных, умел найти подход к каждому, всякий раз использовал средства, пригодные, по его мнению, именно для этого человека, и действовал с большим искусством. При этом не морочил людей, не разыгрывал перед ними комедий, но искренне старался доставить им приятное и таким образом привлечь их к себе…

Если он пылал страстью, то страсть его не знала границ, если на кого-нибудь гневался, то трагическим тоном живописал пороки предмета своей ненависти, а если уж любил, то сильнее его привязанности нельзя было и вообразить, возвышал он друзей постепенно, а низвергал сразу и тогда уже все делал наоборот…»

ВСЕВОЛОД ЯРОСЛАВИЧ (1030 — 1093)

Брак между Всеволодом и Марией был заключен в 1046 году, когда жениху исполнилось 16 лет. Марии, возможно, было даже меньше, поскольку их первенец, Владимир, родился только в 1053 году.

В Тверской летописи подчеркнута родственная связь сына Всеволода — Владимира — с византийским императором: «В лето 6561. Родися Всеволоду Ярославичу сын от царици грекини Манамахи, и наречен бысть Владимир Манамах, дедним прозвищем. Бе бо за Всеволодом дщи греческаго царя Константина Манамаха».

Великий князь Киевский Всеволод Ярославич (1113 — 1125) был образованным человеком, знал пять языков, среди которых был и армянский — язык его жены Марии-Мономахини. На это намекает сам Владимир Мономах, который пишет, что его отец Всеволод, «дома седя, изумеяше 5 язык», то есть «сидя дома, знал 5 языков».

Из летописных данных выясняется, что после женитьбы Всеволод не был выделен на самостоятельное княжение, а остался жить в Киеве. Если учесть, что в последние годы жизни Ярослав Мудрый едва передвигался из-за немощности, то, естественно, он нуждался в близком помощнике. Кроме того, ему нужна была и Мария, имевшая возможность через родственников приглашать лучших византийских лекарей для его лечения. А также мастеров для украшения Софийского собора. Можно предположить, что Мария сыграла такую же большую роль для изготовления внутреннего убранства Софийского собора (его строительство завершено к моменту приезда Марии в Киев), как ее предшественница принцесса Анна Византийская — для Десятинной церкви. Отличие, видимо, заключалось в том, что Анна строила на свои средства, а Мария лишь помогала свекру, потому и не удостоена чести погребения внутри Софийского собора.

МОНОМАХИНЯ (1030/35 — 1067)

Летопись называет дочь Константина IX Мономаха и Елены Склирены, жену Всеволода Ярославича матерью Владимира Мономаха — «греческою царевной», «грекиней» и «мономахинею», но не называет ее имени.

В синодике (книжка с записями имен умерших для поминания их во время богослужения) Выдубицкого монастыря в Киеве называют супругу Всеволода Ярославича Анастасией:

«Помяни Господи в блаженной памяти преставившихся рабов своих блаженных и присно поминаемых ктиторов и создателей святыя обители сея: великого князя киевского Всеволода и великую княгиню его царя греческого Константина Мономаха Дщерь Анастасию и сына их великого князя Киевского Владимира Мономаха…»

Имеются и другие варианты личного имени царицы Мономахини: Ирина, Феодора или Анна. Возможно, одно из имен является предсмертным монашеским. А версия о Марии, на наш взгляд, опирается на сохранившиеся печати.

О юном возрасте Мономахини на момент брака говорит тот факт, что первенец у них с Всеволодом родился только спустя семь лет после бракосочетания. По облику ее отца Константина можно сделать вывод о ее красоте: она, как и он, могла быть белокожей, с густыми волосами, яркими голубыми глазами, изящным тело-сложением.

С вокняжением в Киеве Изяслава Мстиславича, Всеволод Ярославич с семьей переехал в Переяславль Южный (ныне Переяславль Хмельницкий). По летописям этот город известен еще с 907 года. В 992 году Владимир, креститель Руси, его возродил, возвел крепостные сооружения и посадил в нем дружину. Чтобы обеспечить его безопасность, уже летом Всеволоду пришлось воевать с торками, потом вести мирные переговоры с половцами. В этой ситуации обустраивать княжескую резиденцию, видимо, пришлось Марии. В помощь она могла пригласить византийских мастеров.

Вполне вероятно, что и учреждение переяславской епископии осуществлено при участии Марии, имевшей связи с константинопольским духовенством. При этом она могла пойти дальше — добиться учреждения в Переяславле митрополии, не зависящей от Киева. В Лаврентьевской летописи прямо писалось, что ранее в этом городе была митрополия. Думается, что она была учреждена по ходатайству Марии для того, чтобы церковная организация на землях Всеволода не зависела от киевского митрополита. Предлогом для ее учреждения могло стать существование во владениях Всеволода нескольких епископий: ростовской, несколько позднее суздальской, смоленской и некоторое время даже туровской и владимиро-волынской.

Судьба византийской принцессы Марии-Мономахини не так ярка, как ее предшественницы — Анны Византийской. Была Мономахиня образованна, но более затворнического воспитания. Именно она дала миру Владимира Мономаха.

ВЛАДИМИР МОНОМАХ (1053 — 1125)

Из труда С.М. Соловьева «История России с древнейших времен»:

«…Деятельность Мономаха всегда совпадала с пользою для Русской земли; народ привык к этому явлению, привык верить в доблести, благоразумие, благонамеренность Мономаха, привык считать себя спокойным за его щитом и потому питал к нему сильную привязанность, которую перенес и на все его потомство. Наконец, после личных доблестей не без влияния на уважение к Мономаху было и то, что он происходил по матери от царской крови; особенно… это было важно для митрополитов-греков и вообще для духовенства».

В отрочестве Владимир был посажен в Ростове, затем княжил в Смоленске и Чернигове, с 1094 года — в Переяславле Русском. В 1113-м, после смерти Святополка (Михаила) Изяславича, Мономах был приглашен киевским боярством на великокняжеский престол и оставался на нем вплоть до своей смерти в 1125 году, оставив своим потомкам сильную державу.

После ухода Владимира Всеволодовича из жизни великое княжение Киевское унаследовали его сыновья (от английской принцессы Гиты Уэссекской) — святой Русской Православной Церкви (РПЦ) Мстислав Владимирович Великий (1125 — 1132), Ярополк Владимирович (1132 — 1139) и Вячеслав Владимирович (1139, 1150, 1151 — 1154).

Владимир Мономах был одним из образованнейших людей своего времени. Исследователи обнаружили в его «Поучении детям» ссылки на многие сочинения византийских богословов: Василия Великого, Иоанна Экзарха, Ксенофонта и др. Вполне вероятно, что с этими произведениями его познакомила мать, получившая в Византии хорошее образование.

«Первое, Бога деля и душа своя, страх имейте Божии в сердци своем» — это первая и главная заповедь Мономаха являет собой и завет отца детям, и наставление князьям, и — в полном смысле этого слова — его политическую программу. В понимании князя важнейшей основой политического устройства общества и должен был стать «страх Божий» — чувство ответственности князей не только перед друг другом, но и перед Богом, перед которым каждому из живущих на земле предстоит держать ответ на Страшном суде.

Из книги А.Ю. Карпова «Юрий Долгорукий»:

«Но, помимо прочего, «Поучение» Мономаха содержало и обычные житейские правила поведения. Отец учил сыновей тому, как строить им свою жизнь, как вершить княжеские дела, как вести себя в разных обстоятельствах — в собственном доме и во время княжеских трудов, в походах и на охоте, в битве и на пиру; как выставить церковную службу и как подавать милостыню убогим; как вставать с постели и когда ложиться спать, как привечать странника и как подойти к священнику, как наказать виновного и как оправдать невинного».

Владимир Всеволодович известен и как законодатель. Был создан «Устав Владимира Мономаха», ограничивавший злоупотребления ростовщиков и ограждавший закупов (закупы — категория зависимого населения в Руси) от произвола хозяев.

Эпоха Мономаха была временем первого расцвета художественной и литературной деятельности. В Киеве и других городах строились церкви и украшались росписями. Монахом Сильвестром была составлена вторая редакция «Повести временных лет», был начат Печерский Патерик (собрание житий первых русских святых).

АННА-ЯНКА ВСЕВОЛОДОВНА (между 1054/66 — 1112)

Анна-Янка, дочь Всеволода Ярославича и Марии-Мономахини, сестра Владимира Мономаха, прославилась ученостью.

Восьмилетней ее обручили с сыном византийского императора Константина Дуки, тоже Константином. Но вскоре пришла весть о смерти Константина Дуки — императора и о том, что василевсами (василевс — официальный грекоязычный титул византийского императора с IX в.) провозглашены трое его сыновей — Михаил, Константин и Андроник, а поскольку они были малолетними, установлено над ними регентство матери — императрицы Евдокии. Так Янка получила возможность стать со временем одной из императриц при условии, если в Царьграде будут управлять три брата-василевса. Однако Янка пробыла «императрицей» одно лишь лето, престол в Царьграде захватил Роман Диоген, который вскоре попал в плен к туркам-сельджукам, после чего византийцы провозгласили василевсом лишь одного Михаила, а не троих братьев.

Константина и Андроника вместе с их матерью Евдокией отправили в монастырь, дабы не мешали и не учиняли раздора. Помолвленная с царевичем, ставшим теперь малолетним монахом, получалось, что Янка тоже должна была посвятить себя Богу, как требовало княжеское достоинство.

Анна-Янка была первой русской княжной-монахиней в девичестве. Став игуменьей Андреевского монастыря в Киеве, она устроила в святой обители первое в Европе женское училище, в котором «собравшие девицы» обучались грамоте, ремеслам, пению и шитью.

Главной наставницей княжны, очевидно, была мать, хорошо знавшая греческую церковную литературу, всемирную историю, литургию, дворцовый этикет, рукоделие. Даже после смерти матери Янку, видимо, опекали женщины-гречанки из свиты Марии. Поэтому по своему образовательному уровню она во многом превосходила других знатных девушек.

Наставником и помощником молодой игуменьи Анны-Янки, видимо, был киевский митрополит Иоанн II, грек по национальности. На особую близость Янки к главе Русской Церкви и высшему духовенству указывает тот факт, что после кончины Иоанна в 1089 году именно она отправилась в Константинополь, чтобы выбрать там нового митрополита и привезти его в Киев. Данный факт говорит о том, что игуменья Андреевского монастыря имела в Русской Церкви очень большой авторитет. К тому же у нее могли быть связи с греческим духовенством через родственников матери.

После смерти отца в 1093 году Анна-Янка осталась жить в своем монастыре. Историки считают Янку первой учительницей на Руси, поставившей перед собой цель дать разностороннее образование юным девушкам.

Память Анны Всеволодовны, причисленной к лику преподобных, церковью чтится 3 (16) ноября (в день смерти) и 18 (31) мая (в день обретения мощей).

ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ (ок. 1096 — 1157)

О происхождении матери Юрия Владимировича — второй жены Владимира Мономаха — история никакими сведениями не располагает. Зато известно, что, помимо Юрия, она родила своему супругу еще двух сыновей — Романа и Андрея, а также двух дочерей.

Юрий, как младший из Мономаховичей, получил в удел Ростово-Суздальскую землю, в то время еще слабо освоенную русскими. В 1125 году он перенес столицу княжества из Ростова в Суздаль, в 1152-м основал город Переславль-Залесский, а в 1154-м — Дмитров. Некоторые историки также считают князя основателем городов Юрьев, Кострома, Городец, Дубна, Перемышль, Стародуб и Звенигород.

В Ипатьевской летописи упоминание Москвы датируется 1147 годом, когда Юрий Долгорукий созвал военный совет в городе и позвал «на Московь» Новгород-Северского князя Святослава Олеговича. Москва была основана на высоком Боровицком холме, в месте слияния рек Москвы и Неглинки. О Юрии Долгоруком как основателе Москвы сообщается в Тверской летописи, где читаем, что в 1156 году «…князь великий Юрий Володимерич заложи Москву на устий же Неглинны, выше реки Яузы».

Сыновья великого князя Киевского Юрия Долгорукова (1149 — 1150, 1150 — 1151, 1155 — 1157) — святой РПЦ Андрей Юрьевич Боголюбский, великий князь Владимирский (1157 — 1174), Глеб Юрьевич, великий князь Киевский (1169 — 1170) и Михалко Юрьевич, великий князь Киевский (1171 и 1173).

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (1221 — 1263)

Правнук Юрия Долгорукова, праправнук Владимира Мономаха и Марии-Мономахини — Александр Ярославич Невский, князь Новгородский, великий князь Киевский, великий князь Владимирский, святой РПЦ. Русским войском под его водительством 23 июля 1240 года в знаменитой битве на реке Неве шведы были разгромлены. Сам Александр, согласно летописям, ранил Ярла Биргера — военачальника неприятеля, и за проявленное в битве полководческое искусство и мужество был прозван Невским.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

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