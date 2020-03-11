Ташкент, , 13:56 — REGNUM Порядок пребывания иностранных граждан в Узбекистане на период эпидемии коронавируса утвердил главный санитарный врач республики Бахром Алматов. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе государственного комитета республики по развитию туризма.

В ведомстве уточнили, что Узбекистан остается страной свободной от коронавируса и открытой для посещения. Однако все граждане, прибывающие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Афганистана и Японии помещаются на 14-дневный карантин в больницу.

В домашних условиях изолируются пассажиры из Франции, США, Германии, Сингапура, Испании, Гонконга, Макао и Тайваня. На домашний карантин также направляются иностранцы, прибывающие транзитом из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Афганистана и Японии.

На учет в больнице по месту жительства ставятся граждане Таиланда, Азербайджана, Великобритании, Малайзии и ОАЭ. Граждане Армении, Белоруссии, Грузии и других стран, где опасность вируса не так высока, могут перемещаться свободно. Однако медработники будут контролировать состояние граждан по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Узбекистана перенесли «Неделю зиёрат туризма» из-за коронавируса. Туристический фестиваль был запланирован на 12−16 марта 2020 года.

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