Тбилиси, , 13:54 — REGNUM В здании администрации президента Грузии, в приемной и местах массового скопления людей продолжаются работы по дезинфекции с целью превенции распространения коронавируса, сообщила 11 марта пресс-служба президента Грузии.

«Что касается рабочего пространства, оно ежедневно обрабатывается во влажном порядке в соответствии с указаниями по уборке, выданными Национальным центром по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии», — говорится в сообщении.

Согласно рекомендациям министерства здравоохранения Грузии и ВОЗ, все сотрудники администрации президента проинформированы о необходимости соблюдения правил личной гигиены и уборки общего пространства.

Напомним, что 10 марта вечером были подтверждены 8 новых случаев коронавируса, в результате чего общее число инфицированных в Грузии граждан достигло 23 человек. Большинство случаев связано с поездкой в Италию либо стало результатом контактов с лицами, посетившими Италию.