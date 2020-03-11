Бейрут, , 13:48 — REGNUM В министерстве здравоохранения Ливана подтвердили второй случай смерти от коронавируса. Об этом 11 марта сообщает агентство NNA со ссылкой на местных чиновников.

По их словам, за последние сутки в стране выявили восемь новых случаев заболевания инфекцией.

Таким образом, общее число инфицированных коронавирусом достигло 59 человек.

Напомним, вспышка коронавируса распространилась из китайского Уханя на более, чем 100 стран мира. Число жертв инфекции в мире превысило 4 тыс. человек, количество заболевших достигает 120 тыс. человек.

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