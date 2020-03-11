Кызыл, , 13:42 — REGNUM В Туве ввели ограничение движения по дорогам регионального и межмуниципального значения для тяжёлого транспорта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, согласно указу «запретный период» продлится с 30 марта по 30 апреля.

Причём, допустимые нагрузки на ось грузовиков на различных трассах разнятся.

«На дорогу Абакан — Ак-Довурак пустят грузовики с нагрузкой на одиночную ось 6 тс, на каждую ось двухосной тележки — 5 тс и трехосной — 4 тс. Аналогичные требования касаются и автомобильной дороги Кызыл — Сарыг-Сеп», — отметили в правительстве.

В отдалённых районах лимит установили по схеме 4−3-3. В ближайшее время на дорогах будут установлены ограничивающие знаки.