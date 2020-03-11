11 марта 2020 | Время чтения 12 мин

Наталья Оганова, , 13:40 — REGNUM В Армении трудно найти человека, который не слышал бы о ветеране Великой Отечественной войны, заслуженной учительнице Армении Розалии Сергеевне Абгарян, которая в свои 97 лет продолжает активно участвовать в различных общественных мероприятиях. Не случайно на параде в честь 70-летия Великой Победы, который прошел на Красной площади в Москве, президент России Владимир Путин обратил на нее внимание. Проходя к трибуне мимо ветеранов, он остановился, поздоровался и спросил: «Ну как вы?». На что старший сержант в отставке по-военному четко ответила: «Хорошо. Как все».

© Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Они еще раз встретились в Кремле, но в строгом регламенте приема поговорить с Владимиром Владимировичем больше не удалось. Однако с той первой встречи на память осталась фотография, которую она бережно повесила на стену. Впрочем, в ее альбомах можно увидеть столько совместных фотографий с узнаваемыми представителями политической элиты и артистического бомонда, что на ум сразу приходит известная киноцитата: «Каждый день артиста видит, академика видит, космонавта видит, Иштояна видит…». При этом Розалия Сергеевна остается простой, доброжелательной, общительной и очень хлебосольной хозяйкой. До сих пор продолжает делать домашние заготовки с урожая, собранного на собственном дачном участке в селе Одзун Лорийской области. Угощая гостей, любит делиться своими рецептами. Например, в этом году малину она пересыпала сахаром, что позволяет ягоде оставаться ароматной и полезной всю зиму. Кстати, что касается родового села, то благодаря ее участию года два назад здесь наконец вновь отстроили канализационную систему, за что староста села от имени односельчан наградил ее благодарственной грамотой. Одновременно присудив ей единственное в своем роде звание «Почетный житель села Одзун». «Знаете, я за других могу пойти попросить, убедить, а за себя никогда ничего не просила», — искренне говорит собеседница. И действительно, она находит дорогу и в высокие кабинеты, и к благотворителям. Ведь многим ветеранам требуется то операция, то слуховой аппарат, то дорогостоящее лекарство. А вот о себе… Впрочем, Розалия Сергеевна сделала в своей жизни так много великого, что говорить о ней и за нее должны теперь потомки, те, за кого она воевала на фронте против фашистов. А еще те, кого она учила прекрасному на уроках литературы уже в мирное время.

© Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Война для юной девушки началась на следующий день после выпускного бала. «Помню, что 21 июня нас, группу выпускников-отличников тбилисской средней школы, пригласил к себе в гости народный артист СССР Акакий Хорава. Веселые и молодые, мы шли к нему в приподнятом настроении, с мечтами о новой, самостоятельной жизни. Я планировала поступать в медицинский институт, — вспоминает Розалия Абгарян. — А потом, как в фильме: завтра была война. И сводки из репродукторов «От советского Информбюро» о вероломном нападении Германии на Советский Союз. В тот же день мы всем классом написали заявления в военкомат. Но отобрали только троих и отправили на курсы по подготовке и изучению радиосвязи. Отец сразу принял мое решение. Он и сам хотел отправиться на фронт, но его как высококлассного оружейника оставили по брони на заводе «Арсенал» для того, чтобы он и дальше производил необходимое фронту оружие». Связь с родными долгие четыре года она поддерживала редкими солдатскими треугольниками. Ведь почта тогда ходила плохо. Старалась писать только о хорошем. Хотя, читая между строк, родные понимали, как ей было тяжело. Даже о своем первом ранении под Сталинградом она написала много позже, когда зажили телесные и душевные раны.

«Если кто-то скажет, что на войне не было страшно, это неправда. К войне трудно привыкнуть. Нам просто рано пришлось повзрослеть, стать выдержанными, научиться переносить трудности. После обучения нас сразу отправили на фронт в Сталинград, где уже шли кровопролитные бои. На подступах к городу поезд попал под обстрел. Немецкий летчик на бреющем полете пулеметной очередью буквально срезал голову моей подруге Нине Пруидзе. Только что рядом стоял живой человек, а теперь отдельно лежали голова и обезглавленное тело, через которое я должна перелезть, чтобы выбраться из вагона. Я настолько была потрясена, что не сразу ощутила свое ранение в ноги, которые стали ватными и непослушными, — снова окунулась в воспоминания Розалия Сергеевна. — В госпитале меня привели в порядок и после выписки направили к месту нового назначения в Луганск (Ворошиловград). В легких ботиночках я, конечно, обморозила в пути обе ступни на жутком морозе. Поэтому снова попала в медсанчасть, где мне ножницами разрезали впившуюся в кожу обувь, чтобы высвободить распухшие ноги для лечения». А подлечившись, радистка вновь отправилась на фронт уже в кирзовых сапогах, которые ей выдал интендант 18-й армии РККА. В них она прошагала не одну сотню верст от родной земли до победных дней, которые встретила в Чехословакии. Но это будет потом, а пока при отступлении ноги вязли в грязевой жиже. Было больно. «Но еще больней становилось тогда, когда на вопрос местного населения: «На кого вы нас оставляете?», приходилось, опуская глаза, отвечать, что скоро, скоро вернемся. И хотя мы все твердо верили в нашу победу, всё же не могли представить, что возвращение будет таким долгим и тяжелым. То, что мы видели потом в освобожденных селах и городах, повергало в шок: руины, развалины, сироты, виселицы с повешенными партизанами, подпольщиками, пленными и даже мирными жителями. Об этом невозможно спокойно рассказывать. К этому нельзя было привыкнуть», — рассказывает ветеран.

География ее войны охватила, пожалуй, самые горячие точки Великой Отечественной войны: Сталинград, отступление по понтонному мосту через Дон, предгорья Кавказа, Ростов, Батайск, Туапсе, Донбасс, героическая Малая земля и освобожденный Новороссийск… Девушки работали в полевых условиях. Находясь между своими расположениями и вражескими окопами, на переносных радиостанциях координировали огонь с воздуха по боевым квадратам с фашистской техникой и военной силой. Когда после шестидневных боев Новороссийск был взят и они вошли в город, то первое, что увидела Розалия, был изрешеченный пулями автобус темно-вишневого цвета. Его железный каркас и сегодня стоит нетронутым на том же самом месте, как напоминание о прошлом. Много лет спустя, приехав сюда по приглашению городских властей, она снова придет к нему, чтобы поклониться немому свидетелю их общей боевой истории.

В 1982 году Институт военной истории МО СССР выпустил книгу «Восемнадцатая в сражениях за Родину», где описывался славный боевой путь 18-й армии. В этой книге целая страница посвящена старшему сержанту Р. С. Абгарян, которая была награждена за боевые заслуги Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. «Комсомолке Розалии Сергеевне Абгарян, радистке 2-го класса, комсоргу радиороты 88-го отдельного полка связи вручили грамоту на комсомольско-молодежном митинге. Получая ее, Абгарян сказала: «Это награждение является большим событием в моей жизни. Это обязывает меня больше работать над повышением боеспособности комсомольской организации, где я являюсь комсоргом. Трепещите и знайте, фашистские мерзавцы, что комсомольцы для защиты любимой Родины, для выполнения приказа Верховного Главнокомандующего не пожалеют ни сил, ни самой жизни. За невинно пролитую кровь наших братьев и сестер, всех близких и родных мы заставим вас пролить потоки фашистской черной крови. Близок час, когда на нашей стороне разольется песня окончательной победы над врагом. И в этой песне торжественно зазвучит: слава Ленинскому комсомолу — верному помощнику нашей большевистской партии!». Комсомолка Абгарян выразила чувства и мысли всех молодых воинов 18-й армии». Книга рассказывает о ее товарищах по оружию, о боевом пути родной армии, в рядах которой она освобождала Украину, Россию, Польшу, Венгрию. Последним пунктом для нее стала Чехословакия, где их расквартировали в небольшом городке Поличка. Именно тут впервые за всё время военного лихолетья она смогла вдоволь наесться, нормально искупаться и выспаться в теплой постели. Ведь все эти годы матрасом, подушкой и одеялом ей служила только солдатская шинель. «Но, попав в домашние условия, мы не расслабились ни на минуту. Я первая получила ту самую телеграмму с коротким текстом: «Прага в опасности! Прага в опасности!» — и передала руководству, — рассказывает Розалия Сергеевна. — Так была освобождена Чехословакия, где я и встретила Победу. Вспоминаю этот день 9 мая как самый счастливый в моей жизни».

С городом Поличка у нее связано еще одно теплое воспоминание. Несколько лет назад, будучи в составе армянской делегации на Мамаевом кургане в Волгограде, она неожиданно услышала разговор группы иностранных туристов, которые не один раз повторили знакомое ей слово «Поличка». Как оказалось, это была правительственная делегация из Чехии, которая прибыла в город-герой на торжества в честь его освобождения от фашистских захватчиков. Познакомившись с гостями, Розалия Абгарян рассказала, как воевала, как встретила День Победы в городе Поличка, о котором остались самые светлые военные воспоминания. А на следующий день ее пригласили в небольшую комнату, где уже собралось много людей. Среди них оказался мэр Ярослав Блаха, который под аплодисменты вручил ветерану войны медаль с благодарностью от имени жителей своего города за ее героическое прошлое. Розалия Сергеевна с удовольствием показывает медаль, которая заняла свое достойное место в иконостасе на ее военном кителе. Кстати, здесь могла бы быть еще одна награда — орден Красной Звезды, — к которой старшего сержанта Р. Абгарян собирались представить за боевые заслуги в битве за Кавказ, за выполнение приказа Главнокомандующего «Ни шагу назад». Но, как оказалось потом, фельдъегерь, отвозивший почту с рапортом о ее награждении, погиб в пути при бомбежке. Сменилось и командование. Да в общем, и сама молодая радистка не интересовалась судьбой награды ни во время войны, ни после. Однако уже в наши дни в Минобороны попытались узнать подробности той истории в Центральном военном архиве России. Но и оттуда пришел неутешительный ответ, что таких документов у них не имеется. «Вполне возможно, что они были утеряны или уничтожены в боях, — говорится в письме. — Это было не редкостью в условиях военного времени». Впрочем, единственная в Армении женщина-ветеран, которая приближала войну не в тылу, а непосредственно на фронте, говорит, что воевали они не за медали, а за освобождение Родины от коричневой чумы.

Признается, что любит смотреть советские фильмы о войне, где правдиво показаны военные события. Очень близка драма «А зори здесь тихие» о группе девушек-зенитчиц, которые вступили в неравный бой с вражескими десантниками. «Это почти о нас. Только мы были радистками. Но точно так же, как и киногероини, мечтали о большой любви и семейном уюте. В фильме, выполняя свой воинский долг, все девушки погибли, — продолжает беседу Розалия Сергеевна. — Мне, наверное, повезло больше. Я и ранена была всего-то два раза. И с будущим мужем познакомилась на войне, в предгорьях Кавказа. Если быть точнее, то познакомились мы в гостях у знакомых в Армении, где сняли на лето дачу. Мне было тогда всего 15 лет. А Езек уже закончил школу, преподавал». Второй раз они случайно столкнулись на фронте. Буквально на пять минут. Но успели договориться встретиться после войны. А встретившись в 45-м в Тбилиси, поженились и счастливо прожили 58 лет. Езек Хачатурович работал в органах, поступил учиться, ушел в отставку в статусе полковника МВД уже в Ереване, куда перевез семью по месту своей новой службы. Он и жену убедил поступать не в медицинский, а в педагогический: так, мол, времени больше будет за детьми присматривать и учить их наукам. Розалия Сергеевна признается, что нисколько не жалеет о выбранной благодаря супругу профессии. Дети выросли на радость родителям хорошими и работящими людьми. Есть внуки и правнуки. Старший сын Юрий Налбандян — кандидат химических наук, работал генеральным директором на одном из местных предприятий, сейчас на пенсии. А младший Сергей — летчик от Бога, долгие годы посвятил отечественной авиации. Выполнял ответственные рейсы. В комнате у матери висит его фотография с папой Римским, сделанная в салоне самолета во время полета.

Перебирая воспоминания, награды, благодарственные письма и грамоты, Розалия Абгарян показывает солидную папку в кожаном переплете и с тисненым государственным гербом на титульном листе. На вкладке ее фотография с президентом РА Арменом Саркисяном, сделанная в мае прошлого года в резиденции главы государства, куда были приглашены ветераны Великой Отечественной войны. Поздравив их с великим праздником, президент Армении отметил, что наш общий долг помнить Победу и ее творцов. «Без памяти никакой народ не может жить, без памяти никакое государство не может строиться», — подчеркнул Армен Саркисян, пожелав всем доброго здоровья и долгих лет жизни. «Знаете, нам всегда желают здоровья, что для нас сейчас очень важно, — говорит она. — А я в преддверии женского праздника хотела бы пожелать здоровья, чистого неба, спокойных границ и мира всем нашим женщинам и читательницам вашей газеты, которую я с удовольствием читаю уже не один год. Война — это беда. И нам вместе надо сделать всё, чтобы больше никогда не подпустить ее к нашим границам».

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»