Элиста, , 13:38 — REGNUM Минздрав Калмыкии распространил комментарий в связи с появившейся информацией о выявлении на территории республики двух случаев заражения коронавирусом.

«10 марта у двоих жителей Калмыкии, ранее прибывших из эндемичных регионов — Италии и Кореи, были обнаружены первичные признаки вирусной инфекции. Результаты первого предварительного анализа были сомнительным и положительным. Повторный анализ показал отрицательный результат на COVID-19. Контрольные анализы проводятся в межрегиональной лаборатории Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в г. Новосибирске, ожидается результат», — прокомментировали в ведомстве.

«Состояние их оценивается как средней тяжести, имеются признаки ОРВИ», — уточнили в республиканском минздраве.

Пациенты, у которых заподозрили коронавирус, сразу были изолированы в инфекционное отделение РЦСВМП. Также изолированы пять человек, близко общавшиеся с пациентами. Всего, уточнили в ведомстве, под наблюдением медиков находятся 14 человек, приехавших в Калмыкию из эндемичных по новой коронавирусной инфекции регионов.

«Министерство здравоохранения Республики Калмыкия призывает жителей региона не поддаваться панике, соблюдать первичные правила гигиены, по возможности исключить пребывание в местах массового нахождения людей», — уточнили в минздраве.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, в СМИ со ссылкой на источник в облправительстве появилась информация о том, что коронавирусная инфекция подтверждена у двух жителей Калмыкии, в начале марта вернувшихся из Южной Кореи и Италии.

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