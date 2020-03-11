Валдай, Новгородская область, , 13:34 — REGNUM В деревне Любница Валдайского района Новгородской области остро встала проблема железнодорожных путей, разделивших деревню на две части: в одной — жилые дома, в другой — школа, магазины, автобусные остановки. О проблеме жителей деревни, которые ежедневно вынуждены пролезать под стоящими на путях поездами для того, чтобы добраться в школу, медпункт или на работу, заявили активисты новгородского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В начале марта активисты ОНФ побывали в деревне Любница и убедились на месте, что через железнодорожные пути есть оборудованный переход, но фактически он регулярно перекрыт пассажирскими и товарными составами, которые стоят на переезде часами.

«Чтобы добраться из жилого квартала на работу или на учёбу, и взрослые, и дети вынуждены лезть под поезд, подвергая свои жизни серьёзной опасности. Застрять перед шлагбаумом рискуют также скорая помощь и машины экстренных служб», — сообщили в новгородском отделении ОНФ.

Местные жители знают, что есть альтернативный маршрут — по окружной автомобильной дороге, но он ненамного безопаснее и длиннее: там нет оборудованных тротуаров и освещения. Знают о проблеме и в администрации сельского поселения, но, как выяснили в ОНФ, сделать с этим ничего не могут: железнодорожный участок находится в собственности РЖД.

В ОНФ заявили, что направили обращение в администрацию Валдайского района и в РЖД с просьбой найти возможность улучшения технического состояния переезда и принять меры по обеспечению безопасности на объектах железнодорожного транспорта. К проверкам просят подключиться и транспортную прокуратуру. Сами же жители Любницы отчаялись и уже готовят обращение к президенту РФ Владимиру Путину.