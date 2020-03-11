Черкесск, , 13:33 — REGNUM В Карачаево-Черкесии пойдет под суд экс-руководитель районной службы занятости Адыге-Хабльского района. Его обвиняют в халатности, в результате которой был нанесен ущерб бюджету на сумму свыше 1,6 млн рублей, сообщили 11 марта в пресс-службе прокуратуры по региону.

Как установило следствие, в октябре 2018 года он заключил договоры с образовательной организацией, расположенной в городе Невинномысске Ставропольского края, на переобучение 50 работников компании «ФХ Фирма Сатурн». При этом им были перечислены за услуги 1,6 млн рублей, выделенные на снижение напряженности на рынке труда.

Однако сотрудники компании «Сатурн» на тот момент времени не нуждались в переобучении, так как увольнять их в связи с сокращением штатов никто не планировал.

Учебная организация, которой были переведены деньги, заниматься обучением работников «Сатурна» также не собиралась. Ее руководство перевело 250 тыс. рублей из полученных средств руководителям ряда структурных подразделений самого фермерского хозяйства по производству молочной продукции, чтобы те сами переучивали своих сотрудников, что являлось нарушением законодательства об образовании.

В результате в отношении должностных лиц образовательной организации возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Его расследование еще не завершено.