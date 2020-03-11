Ростов-на-Дону, , 13:34 — REGNUM Жители Ростовской области не уходят на больничный из-за страха потерять работу, считает донской губернатор Василий Голубев. По его словам, решить проблему можно внедрением корпоративных программ для укрепления здоровья и проведением диспансеризации.

«Получается, что нередко человеку легче ходить на работу больным — мы понимаем, почему — нежели лечиться и выздоравливать. Боязнь потерять работу тоже делает свое дело», — цитирует главу региона «Блокнот Ростов».

ИА REGNUM напоминает, что за прошедшую неделю к врачам с симптомами ОРВИ обратились более 17,6 тыс. человек, число госпитализированных сократилось на 32,5%.

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