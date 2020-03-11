Волгоград, 11 марта 2020, 13:33 — REGNUM Вопрос изменения часового пояса может быть включён в повестку голосования по внесению поправок в Конституцию РФ 22 апреля в Волгоградской области. Глава региона Андрей Бочаров 11 марта поручил обсудить этот вопрос с экспертами, сообщает пресс-служба правительства области.
Губернатор отметил, что это решение должны принимать жители региона. Для вынесения вопроса на голосование необходимо провести консультации с Избирательной комиссией Волгоградской области, общественностью и экспертами.
В 2018 году на референдуме жители Волгоградской области высказались за переход на местное время, отличающееся от московского на один час.