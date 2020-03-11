Ташкент, , 13:27 — REGNUM В Ташкенте приостановили газоснабжение Алмазарского и Шайхантахурского районов, сообщили 11 марта в пресс-службе хокимията (администрации) столицы Узбекистана.

Отмечается, что перебои в поставки газа возникли из-за ремонта участка газопровода, который находится на улицах Чакичмон и Беруни в Шайхантахурском районе. В администрации Ташкента уточнили, что газ будет отключен с 11:00 до 16:00 ( 9:00—14:00 мск).

Напомним, 12 февраля на весь день отключили газ в Бектемирском, Яшнабадском и Мирабадском районах Ташкента. Перебои в газоснабжении были связаны со строительством линии метро.