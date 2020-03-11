Воронеж, , 13:25 — REGNUM 1 тыс. 639 гектаров новых лесных насаждений будет высажено в лесничествах Воронежской области в 2020 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 11 марта. Весенняя кампания по высадке леса в регионе уже стартовала — на месяц раньше благодаря ранней весне.

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» планируется высадить 370 гектаров леса в Донском лесничестве, 329 гектаров — в Давыдовском лесничестве, более 100 гектаров — в Бобровском, Новохоперском, Пригородном лесничествах. Всего в этом году в лесном фонде Воронежской области планируется высадить более 6,5 млн сеянцев сосны, березы и других лесных пород. Около 30% сеянцев выращены в теплицах лесного селекционного центра. В настоящее время к лесокультурным работам приступили в Донском, Бобровском, Новоусманском, Новохоперском лесничествах.

Напомним, региональный проект «Сохранение лесов» реализуется в Воронежской области с 2019 года. К 2024 году планируется достичь 100-процентного балансы выбытия и воспроизводства лесов.