Варшава, , 13:28 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о закрытии в стране образовательных учреждений, об этом он сообщил 11 марта во время пресс-конференции в Варшаве.

«Мы решили закрыть все образовательные учреждения на две недели, начиная с ближайшего понедельника», — подчеркнул Моравецкий.

Глава польского правительства отметил, что учебные заведения начнут закрываться уже в четверг, 12 марта, однако тем родителям, которым не с кем оставить своих детей, будет позволена приводить их в школы до понедельника, 16 марта.

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