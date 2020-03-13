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Война. Хроника 1941−1945 гг Иван Шилов © ИА REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг. 13 марта: в 1943 году советские войска заминировали Керченский пролив.

В газете «Красная звезда» вышла заметка «В городе Белом», в которой описаны события, предшествующие изгнанию гитлеровцев из населённого пункта. Оккупанты не оставили ни одного целого здания, тысячи мирных жителей города угнали на фашистскую каторгу. В дни освобождения города советские сапёры обезвредили более тысячи мин.

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