Москва, , 13:22 — REGNUM В России за последние 13 лет число молодых людей, попадающих в места лишения свободы, сократилось в четыре раза. Об этом свидетельствуют данные статистики ФСИН России.

Так, в 2007 году число содержащихся в тюрьмах молодых людей до 25 лет насчитывалось 195 тысяч. В 2019 году их было 52 тысячи.

Почти в 9 раз сократилось число несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях — с 10,7 тыс. в 2007 году до 1 тыс. 155 на конец 2019 года, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия занимает 20 место в мире занимает Россия числу заключенных на 100 тыс. жителей. Десять лет назад РФ занимала вторую строчку.

За 2019 год численность заключённых сократилась почти на 40 тыс. человек, в российских учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 524 тыс. человек.