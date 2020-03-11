Тбилиси, , 13:22 — REGNUM Дезинфекция общественного транспорта в Тбилиси проводится в ежедневном режиме, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании правительства столицы 11 марта. По его же информации, аналогичные работы проводят во всех общественных местах соответствующие муниципальные службы и сервис-центры.

«Дезинфекционные работы продолжатся до тех пор, пока мы не победим вирус», — подчеркнул мэр и посоветовал всем проявлять больше осторожности: на время забыть традиционные привычки — пожимать руки и целоваться по-дружески при встрече, чаще мыть руки и использовать специальные дезинфицирующие растворы.

Между тем, сегодня утром в одном из подземных переходов в районе площади Орбелиани несколько владельцев размещенных здесь магазинов усиленно поливали площадки перед их магазинами неким дезинфицирующим раствором.

«Что делать? Уже несколько дней подряд звоним в мэрию, чтобы прислали людей и провели дезинфекцию, а те не приезжают. Вот и защищаемся сами», — посетовал один из местных торговцев.

Ранее пресс-служба мэрии Тбилиси сообщила, что с целью предотвращения коронавируса специальными дезинфицирующими средствами будут обрабатываться все подземные переходы столицы.

Напомним, что 10 марта вечером были подтверждены 8 новых случаев коронавируса, в результате чего общее число инфицированных в Грузии граждан достигло 23 человек. Большинство случаев связано с поездкой в Италию либо стало результатом контактов с лицами, посетившими Италию.