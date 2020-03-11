Тольятти, Самарская область, , 13:24 — REGNUM Председателя правления товарищества собственников жилья (ТСЖ) обвиняют в мошенничестве при начислении коммунальных платежей в Самарской области. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По версии полицейских, с января по декабрь 2018 года председатель правления ТСЖ в городе Тольятти используя фиктивные квитанции на оплату коммунальных услуг, делал начисления платы за ЖКХ собственникам многоквартирного жилого дома.

При этом поступившие деньги подозреваемый не перевел на расчетный счет ресурсоснабжающей организации, а распорядился ими по своему усмотрению, считают следователи.

Таким образом, сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Расследование уголовного дела продолжается.

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