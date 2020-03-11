Рязань, , 13:23 — REGNUM Результаты лабораторных исследований погибших грачей опубликовали 11 марта в Главном управлении ветеринарии Рязанской области. У птиц, найденных в парке на улице Белякова в Рязани, не обнаружен вирус гриппа.

Мёртвых грачей заметили прохожие 8 марта. Вокруг деревьев было рассыпано зерно, хлебные крошки, хотя местные жители утверждаю, что раньше птиц никто не подкармливал. Специалисты государственной ветеринарной службы Рязани утром 9 марта отобрали пробы погибших грачей и прилегающей территории. Лабораторные исследования возбудителя вируса гриппа А не обнаружили. Результаты химико-токсилогических исследований ожидаются в течение 14 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, мёртвых птиц находят в различных районах Рязани с осени 2019 года.