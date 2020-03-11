, 13:20 — REGNUM В Перми 6−7 марта воздух был с повышенным содержанием сероводорода. Пермский гидрометцентр сообщает, что 6 марта стандартный индекс по сероводороду составил 2, что свидетельствует о повышенном уровне загрязнения атмосферы.

По данным метеорологов, превышение зафиксировано и 7 марта: стандартный индекс по сероводороду составил 1,1.

Стоит отметить, что 7 марта жители краевого центра жаловались в разные инстанции на зловоние. Между тем в ГУ МЧС по региону заявили об отсутствии ЧП на предприятиях, а Роспотребнадзор — об отсутствии превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ после исследований проб воздуха.