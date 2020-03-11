Рига, , 13:19 — REGNUM В Латвии подтверждено 10 случаев заболевания коронавирусом. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, сообщили в Центре по профилактике и контролю за инфекционными заболеваниями (SPKC).

По данным ведомства, всего проверку в стране прошли 291 человек. Последние заболевшие, речь о двух пациентах, тоже находились в составе туристической группы, вернувшейся с горнолыжного курорта Чивиния на севере Италии.

«Все пациенты лечатся амбулаторно, дома, находясь под надзором врачей и членов семьи», — сообщила представительница SPKC Илзе Арая.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта национальная латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение прекратить полёты в Италию до 31 мая 2020 года.