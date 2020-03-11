Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд отправил в колонию колонию строгого режима двоих лиц за перевозку кокаина под видом доминиканского рома.

Как сообщили в пресс-службе горсуда, 11 марта оглашен приговор в отношении Андрея Бредкина, Евгения Савченко и Антона Мельникова. Последнего присяжные оправдали за непричастностью. Еще один фигурант Георгий Кольвах с апреля прошлого года находится в розыске.

Фигурантов обвиняли в перемещения кокаина из Доминиканской Республики в Россию через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Следствие утверждало, что Бредкин с Мельниковым, Савченко, Кольвахом и другими разработали план: за пределами РФ они купили партию кокаина, растворили в спиртосодержащей жидкости, не изменяющей свойств и качеств наркотика, а затем замаскировали в специальных бутылках из-под доминиканского рома. Затем жидкость собирались выпарить, кокаин извлечь и продать.

В марте 2015 года Мельников и Кольвах, гласило обвинение, получили не менее 70 тыс. долларов в счет оплаты закупки кокаина и затрат на доставку их в Россию.

26 марта Бредкин от отеля «Барсело Доминикано Бич» отвез Кольваха и других соучастников к себе в Пунта Кану, где в багаж последних загрузили 23 бутылки из-под доминиканского рома марки «Бругал Экстра» с растворенным кокаином общей массой примерно в 10 кг.

В аэропорту Пунта Каны Савченко зарегистрировался на рейс в Петербург и даже заплатил за перевес багажа. Однако в петербургском аэропорту «Пулково» 27 марта 2015 года кокаин обнаружили и изъяли. Аналогичный по сути эпизод случился и в московском аэропорту «Шереметьево».

Присяжные признали за Мельниковым право на реабилитацию. Но Бредкина и Савченко сочли виновными: первого — в контрабанде и приготовлении ко сбыту 10 кг кокаина, второго — в пособничестве. Бредкина приговорили к 16 годам в колонии строгого режима, Савченко — к 12 годам колонии строгого режима.