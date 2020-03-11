Липецк, , 13:15 — REGNUM В Липецкой области предприятие по производству пластиковых изделий ООО «Викма» начало погашать задолженность по зарплате перед работниками. Как сообщила ИА пресс-служба СУ СК РФ по региону, предприятие задолжало сотрудникам 2,5 миллиона рублей.

Генеральный директор общества с сентября 2018 года по май 2019-го в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности не платил заработную плату своим работникам. 24 жителя Липецка не получили более 2,5 миллиона рублей. При этом следователи сочли, что необходимые средства у руководителя предприятия были, но он израсходовал их на другие цели — на хозяйственные нужды и расчеты с поставщиками и кредиторами.

Было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование находится в завершающей стадии, гендиректору предприятия предъявлено обвинение, ему грозит до трёх лет лишения свободы.