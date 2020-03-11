Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Коронавирусом в Грузии заразился и заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Юрий Нозадзе. Как сообщила пресс-служба министерства, диагноз был поставлен 10 марта, в результате повторного тестирования. Он оказался одним из тех 8 граждан, которые пополнили список инфицированных в Грузии лиц 10 марта вечером.

Ранее стало известно, что в результате контакта с побывавшим в Италии гражданином коронавирусом заразился сын Юрия Нозадзе. Сам замминистра после подтверждения коронавируса у сына находился в самоизоляции. В министерстве утверждают, что опасность заражения для остальных сотрудников минимальна.

«Исходя из того, что в прошлый четверг у члена семьи заместителя министра Юрия Нозадзе был установлен коронавирус COVID-19, он находился в самоизоляции. Результат первичного исследования, сделанного в пятницу, был отрицательным. Заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии лечится под наблюдением врачей. Примечательно, что эпидемиологи, исходя из периода контактов однозначно не ставят под риск здоровье остальных контактировавших с ним на работе сотрудников», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, что 10 марта вечером были подтверждены 8 новых случаев коронавируса, в результате чего общее число инфицированных в Грузии граждан достигло 23 человек. Большинство случаев связано с поездкой в Италию либо стало результатом контактов с лицами, посетившими Италию.