Вильнюс, , 13:10 — REGNUM Командующий сухопутными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас и ещё несколько военных изолированы в больнице Вильнюса на карантин после того, как выяснилось, что они участвовали на международной конференции у некоторых участников которой позже был диагностирован коронавирус, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Конференция, по информации минобороны Литвы, проходила в немецком Висбадене 5−6 марта. После этого литовская делегация отправилась на другое мероприятие в Польшу. В этот промежуток времени и выяснилось, что среди участников конференции в Германии были больные коронавирусом.

Литовского бригадного генерала и сопровождающих его военных изолировали сразу по прибытию в Литву, в ночь на 11 марта.