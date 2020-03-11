Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Анализ образцов, взятых у заместителя министра окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Юрия Нозадзе показали, что он заражен коронавирусом COVID-19. Заявление об этом 11 марта распространяет минсельхоз.

«С учетом высокого общественного интереса, Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства заявляет, что 10 марта в результате повторного анализа у замминистра Юрия Нозадзе подтвердился коронавирус COVID-19», — говорится в сообщении министерства.

Также в заявлении подчёркивается, что, исходя из периода, когда заболел Нозадзе, для сотрудников, с которыми он общался, угрозы заражения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Нозадзе заявил, что находится в режиме самоизоляции, так как у одного из его родственников был выявлен коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии из-за коронавируса приостановили национальный чемпионат по футболу