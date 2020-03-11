Каунас, Литва, , 13:00 — REGNUM В Литве диагностировано два новых случая коронавирусом, а общее число заболевших увеличилось до трёх, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 марта. На созванной пресс-конференции министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига рассказал, что заболела семейная пара — 40-летний мужчина и 35-летняя женщина — которые вернулись с итальянского горнолыжного курорта.

Оба заразившихся из Каунаса. Они изолированы в местной больнице, на карантине находятся ещё два близких родственника, с которыми заболевшие контактировали.

Устанавливается круг общения заболевших в последние два дня.