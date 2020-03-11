Хараре, , 12:59 — REGNUM Правительство Зимбабве внесло поправки в закон об образовании, в соответствии с которыми первые 12 лет школьного обучения стали обязательными для всех граждан страны. Об этом передает ВВС Africa.

В соответствии с поправками к закону, дети обязаны оставаться в школе дополнительные пять лет (ранее обязательное образование было семилетним) до 16 лет.

С настоящего времени закон также криминализует исключение учеников по причине беременности или неуплаты школьных сборов.

По словам экспертов, это попытка призвать родителей отдавать приоритет сфере образования в условиях экономического кризиса.

Однако некоторые считают, что правительство Зимбабве уклоняется от своих обязанностей, не предоставляя бесплатного начального образования и не решая вопрос нехватки государственных школ.

Родители тратят меньше средств на образование, предпочитая тратить их на покупку еды, сообщают репортеры. Национальные исследования показывают, что количество исключенных школьников в некоторых областях достигает 20%. Высокий показатель отсева объясняется подростковой беременностью, ранними браками, удаленностью школы и отсутствием интереса учащихся.