Москва, , 12:53 — REGNUM Авиакомпания «Победа» на два месяца приостановит полеты между Москвой и Эйлатом (Израиль) из-за распространения нового типа коронавируса. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба компании.

Израиль запретил въезд туристов в страну из-за эпидемии COVID-2019.

«Победа» с 12 марта по 12 мая не будет летать в Эйлат. Оставшихся в стране пассажиров заберут на пустых самолетах 12 и 14 марта.

В авиакомпании уточнили, что все пассажиры отмененных рейсов смогут получить полный возврат денег за билеты.

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