Сеул, , 12:53 — REGNUM В столице Южной Кореи выявили 90 случаев заражения коронавирусом среди сотрудников кол-центра, расположенного в районе Куро-гу, и их семей. Об этом сообщает радио CBS со ссылкой на заявление мэра Сеула Пак Вон Суна.

По состоянию на 00:00 11 марта 62 случая заражения зафиксировано в Сеуле, 13 случаев — в провинции Кёнгидо, 15 случаев — в Инчхоне.

Известно, что кол-центр, где зафиксировали вспышку эпидемии, находился на 11-м этаже здания Korea Building. Штат сотрудников составляет 207 человек.

Отмечается, что в общей сложности в здании работают 550 человек. В настоящее время их проверяют на наличие коронавируса.

По словам мэра, два сотрудника кол-центра принадлежат к религиозной секте «Синчхончжи», однако они не заражены вирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее зафиксировали 242 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Общее число зараженных увеличилось до 7 755 человек.

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