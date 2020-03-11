Киев, , 13:09 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Михаил Гаврилюк рассказал о том, сколько он зарабатывает, работая таксистом в Киеве, сообщил украинский «Пятый канал».

«Домой приношу от 15 до 35 тысяч гривен (42,5 — 99,5 тыс. рублей — ИА REGNUM). Я на счётчик посмотрел: заработал тысячу гривен. Хватит мне? Хватит. На этом я закрываю себе эфир и пошел отдыхать», — заявил он журналистам.

По словам экс-депутата, в Верховной раде он получал ежемесячно около 28 тыс. гривен или более 79 тыс. рублей.

Гаврилюк считает свою работу в такси временной и надеется стать «каким-то директором».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Сергей Быков заявил, что украинская политическая система обречена, если люди, которые принимают законы страны, после пребывания в Верховной раде идут работать таксистами.

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