Киев, 11 марта 2020, 13:09 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Михаил Гаврилюк рассказал о том, сколько он зарабатывает, работая таксистом в Киеве, сообщил украинский «Пятый канал».
По словам экс-депутата, в Верховной раде он получал ежемесячно около 28 тыс. гривен или более 79 тыс. рублей.
Гаврилюк считает свою работу в такси временной и надеется стать «каким-то директором».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Сергей Быков заявил, что украинская политическая система обречена, если люди, которые принимают законы страны, после пребывания в Верховной раде идут работать таксистами.
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