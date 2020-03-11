Москва, , 12:37 — REGNUM В Москве медиков, обучающихся в ординатуре медицинских вузов, привлекут к борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передаёт «Медвестник».

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Ординаторы будут помогать в организации наблюдения и лечения на дому пациентов с ОРВИ, гриппом и подозрением на коронавирус, находящихся дома в условиях временной изоляции.

Отмечается, что ординаторы второго года обучения должны усилить выездные амбулаторные бригады. Будут привлекаться ординаторы, обучающиеся по направлениям: кардиология, педиатрия, неврология и терапия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в больницу с подозрением на коронавирус нового типа попали 24 человека.

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