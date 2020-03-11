Пермь, , 12:36 — REGNUM В Перми гендиректор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов после поездки во Францию отправлен на картин, сообщают СМИ.

По данным информресурсов, руководитель театра находится на домашнем карантине и ждёт результатов анализов по коронавирусу.

В Пермском театре оперы и балета отметили, что гендиректор чувствует себя хорошо, а по рабочим вопросам держит связь по электронным каналам и телефону, сообщает портал v-kurse.ru.

Напомним, в настоящее время под медицинским наблюдением в Пермском крае находится 57 человек, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран.

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