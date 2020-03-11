Рим, , 12:34 — REGNUM Тест на коронавирус депутата итальянского парламента Клаудио Педраццини показал положительный результат, сообщили в парламенте в среду, 11 марта.

Депутат и его близкие уже находятся на карантине.

По данным на вечер 10 марта, от коронавируса в Италии умер 631 человек, за последние сутки этот показатель увеличился на треть. Общее число заболевших увеличилось почти на 10%, до 8514 человек. Выздоровели 1004 человека — днём ранее этот показатель составлял 724.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.

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