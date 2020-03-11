Ташкент, , 12:30 — REGNUM Жители Узбекистана запустили флешмоб против повышения цен на автомобили компании UzAuto Motors. Акцию организовали пользователи Instagram.

В сети стали появляться фотографии с характерным хештегом. В нем говорится, что пользователь не будет покупать автомобиль. «Этим социальным протестом хотим доказать, что мы против такого роста цен», — пишет один из пользователей.

Известные блогеры в Узбекистане также присоединились к акции и сняли видео на эту тему. Часть пользователей указала на то, что на российском рынке модели продаются гораздо дешевле.

Напомним, 9 марта в UzAuto Motors сообщили о повышении цен на ряд моделей автомобилей. Цены выросли от 3 до 21%. Так, автомобиль Damas VAN подорожал на 21%.