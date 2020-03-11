Киев, , 12:33 — REGNUM В Киеве утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений для столицы Украины в связи с распространением коронавируса по Европе.

С таким заявлением сегодня, 11 марта, выступил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кличко подчеркнул, что в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания, но власти решили «не ждать и обезопасить жителей города». По его словам, превентивные мероприятия вводятся уже с завтрашнего дня, 12 марта, предварительно — до конца месяца.

Согласно плану, в Киеве будет будет временно ограничен образовательный процесс и проведение всех массовых мероприятий.

«Друзья! Никакой паники! Ответственно относимся к своему здоровью, соблюдаем правила гигиены. А если чувствуете себя плохо, — сразу обращайтесь к врачу», — добавил Кличко в завершение своего обращения.

Напомним, что по предварительной информации, Кабинет министров Украины на своем заседании сегодня, 11 марта, рассмотрит вопрос введения общенационального карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.