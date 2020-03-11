Сеул, , 12:30 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост разводов среди пожилых пар. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского центра правовой помощи по вопросам семейных взаимоотношений.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году в центр за консультациями обратились 4 783 человека, из которых 3 435 женщин и 1 348 мужчин.

Среди женщин 27,8% пришлись на возрастную группу от 40 лет, 26,4% — от 40 до 60 лет, 25,3% — от 60 лет, 16,4% — от 30 лет, 4% — от 20 лет.

Среди мужчин 43,5% пришлись на возрастную группу от 60 лет, 24% — от 50 лет, 19,9% — от 40 лет, 11,9% — от 30 лет, 0,7% — от 20 лет.

Отмечается, что число консультаций по разводам среди женщин старше 60 лет увеличилось за последние 20 лет в 7,2 раза, а среди мужчин — в 9,1 раз.

Среди причин развода женщины часто называли насилие, измену, отдельное проживание в течение долгого времени, а мужчины — долгосрочное отдельное проживание, уход жены, разность характеров.