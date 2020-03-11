Москва, , 12:23 — REGNUM Главный радиочастотный центр (находится в ведении Роскомнадзора) заказал исследование о децентрализованных сетях и интернета вещей, а также способах заблокировать в них запрещенную информацию, сообщает «Коммерсантъ».

Исполнителем назначен Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) «Информатика и управление» РАН, сумма контракта — 9,2 млн рублей. Срок исполнения — до 30 июня 2020 года.

В частности, ФИЦ должен представить отчет о топологии и архитектуре наиболее популярных mesh-сетей, устройства IoT и принципа работы технологий, использующих анонимные сетевые подключения, в частности Invisible Internet Project (I2P), Tor и TON.

Как сообщало ИА REGNUM, п России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД потребовал закрыть доступ к сайтам, которые пропагандируют наркотики.

Также правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Анализ МВД России показал, что наибольшую опасность вызывают интернет-ресурсы, созданные и функционирующие для организации сбыта наркотиков.

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