Белгород, , 12:28 — REGNUM Сертификат на материнский капитал при рождении первенца получит 13 марта жительница Белгорода. Документ планируют вручить в перинатальном центре, сообщили 11 марта в пресс-службе Белгородского горсовета.

В качестве меры господдержки семья получит право на пользование 466 617 рублей. Размер маткапитала на второго и последующего детей составляет 616 617 рублей. Сертификаты можно оформить на сайте Госуслуг, в многофункциональных центрах или отделении Пенсионного фонда, на который возложена реализация федерального закона о распоряжении средствами материнского капитала. 13 марта в Белгороде с рабочим визитом должен побывать председатель правления ПФР Максим Топилин.

По данным властей, с начала 2020 года в Белгороде родилось более 300 первенцев.