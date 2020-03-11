Омск, , 12:21 — REGNUM В Омской области продолжается эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили ИА REGNUM 11 марта в региональном управлении Роспотребнадзора.

С 3 по 8 марта в регионе зафиксирован показатель заболеваемости на 33,5% ниже уровня эпидпорога и на 33,4% ниже уровня предыдущей недели.

В областной столице — городе Омске — показатель заболеваемости на 30,1% ниже уровня предыдущей недели и на 22,2% ниже уровня эпидпорога.

Несмотря на это, специалисты ведомства считают целесообразным продлить ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ. За указанный период доля вирусов гриппа в пейзаже циркулирующих респираторных вирусов составила 67,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области против гриппа привито 49,3% от численности населения региона — 958 961 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области из-за гриппа полностью приостановлен образовательный процесс в пяти школах.

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