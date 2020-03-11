Рим, , 12:20 — REGNUM Группа из пяти врачей из КНР прибудет в Италию для оказания помощи местным специалистам в противодействии распространения коронавируса, сообщили итальянские власти в среду, 11 марта.

Днем ранее состоялся телефонный разговор министров иностранных дел двух государств, в ходе которого глава МИД КНР Ван И пообещал оказать Италии всю возможную медицинскую помощь.

По данным на вечер вторника, 10 марта, от коронавируса в Италии умер 631 человек, за последние сутки этот показатель увеличился на треть. Общее число заболевших увеличилось почти на 10%, до 8514 человек. Выздоровели 1004 человека — днём ранее этот показатель составлял 724.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.

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