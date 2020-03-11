Екатеринбург, , 12:19 — REGNUM В Екатеринбурге общественники поддержали поправки в Конституцию. Герой России, полковник Вооружённых Сил страны Сергей Воронин полагает, что запрет на отчуждение территорий России должен быть прописан в основном законе, а границы должны оставаться незыблемыми.

«Я бы еще поменял формулировку в статье 13, где речь идет об идеологии», — отмечает полковник. По его мнению, нужно расшифровать идеологию как инструмент патриотического воспитания. «Граждане должны понимать, куда их ведёт власть», — считает Воронин.

Глава национально-культурной автономии узбеков в Екатеринбурга «Узбекистан» Закир Оллаберганов тоже одобряет предложенные поправки. Он обратил внимание на защиту государством самобытности культуры народов России и их языкового многообразия. Русский народ является государствообразующим, а русский язык — государственным. Так было всегда и так должно оставаться.

«Все последующие дополнения указывают на то, как важна для страны многонациональность, как бережно власть относится ко всем, кто проживает на территории России», — отметил общественник, говоря о праве республик вводить свои госязыки.

Старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло обратил внимание на брак. По его словам, в Конституции должно быть закреплено, что это именно союз между мужчиной и женщиной. «Закрепив такое понятие в Конституции, мы сделаем доброе дело для нас и наших потомков, поможем сохранить нашу державу», — считает священник.

А глава правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев отмечает, что дети — это достояние страны, и государство создаёт необходимые для их всестороннего развития условия. Это говорится в поправках. Также государство создаёт условия для воспитания в детях гражданственности, патриотизма, а также уважения к старшим.

«Это именно та задача, которую призвана решать национальная политика», — отметил активист.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки в Конституцию были приняты 11 марта Госдумой в третьем чтении. Фракция КПРФ их не поддержала.

Поправки будут вынесены на общероссийское голосование. Оно намечено на 150-летие со дня рождения Владимира Ленина — 22 апреля.