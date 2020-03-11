Черкесск, , 12:19 — REGNUM Данные о тысячах жителей Карачаево-Черкесии, защищавших родину в годы Великой Отечественной войны, увековечат в мультимедийной галерее «Дорога памяти». Республика будет участвовать в этом проекте, посвященном 75-летию Победы, сообщили ИА REGNUM 11 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

В настоящее время для сбора всей информации об уроженцах Карачаево-Черкесии, ушедших на фронт, а их более 30 тыс. человек, в военном комиссариате КЧР создана специальная рабочая группа. В каждом комиссариате республики организовано восемь пунктов для поиска данных.

Проект «Дорога памяти» призван собрать всю информацию об участниках Великой Отечественной войны. Она будет размещена в мультимедийном музее на территории главного храма Вооруженных сил РФ в Москве в подмосковном парке «Патриот».

«Дорога памяти» будет представлять собой галерею длиною 1418 шагов — по числу дней, которые продолжалась война. На ней разместят с помощью технологии микрофотографии десятки миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны.