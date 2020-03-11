Кемерово, , 12:18 — REGNUM В Кемеровской области мать 11-летнего ребёнка с диагнозом спинальная мышечная атрофия Анастасия Тимухина подала иск в суд на департамент охраны здоровья населения. Женщина заявила «РИА Новостям», что ведомство не выдаёт её дочери дорогостоящее лекарство «Спинраза».

Кемеровские власти на это ответили, что «Спинраза» не входит в число льготных препаратов. В связи с этим департамент охраны здоровья населения Кузбасса направил письмо в Минздрав РФ «по вопросу финансирования и обеспечения необходимым препаратом пациентов, страдающих спинальной мышечной атрофией, за счёт средств федерального бюджета».

СМИ уточняет, что дочери Анастасии Тимухиной необходимо начать лечение с четырёх доз препарата, и каждые четыре месяца — поддерживающие дозы.