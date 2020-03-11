Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Служба экстренных вызовов «112» Санкт-Петербургапринимает ежесуточно до 26 звонков от граждан, которые обеспокоены ситуацией с коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 11 марта директор СПб ГКУ Городской мониторинговый центр Виктор Серков.

«Наша служба не так давно начала принимать звонки по теме коронавируса, максимальное количество звонков за сутки по коронавирусу было 26, считаю, что для пятимиллионного города это немного», — отметил Серков.

По его словам, чаще всего горожане обращаются в службу 112 за консультациями о симптомах, которые они испытывают, и мерах предосторожности.

По данным Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга, в городскую службу «112» за февраль 2019 года поступило более 270 тысяч вызовов, СМС и сообщений из информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Среднее количество вызовов в сутки составило 9,3 тысяч.

Самой частой причиной обращений стали дорожно-транспортные происшествия — более 16 тысяч сообщений за февраль 2020 года. Из них более 350 сообщений поступило автоматически через абонентские терминалы «ЭРА-ГЛОНАСС», установленные в автомобилях. Более 1,5 тысяч сообщений касались пожаров. Операторы Службы экстренных вызовов «112», кроме русского языка, принимают сообщения на пяти иностранных языках: английском, немецком, французском, итальянском и испанском.