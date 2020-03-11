Великий Новгород, , 12:11 — REGNUM В Новгородской области полностью приостановлен образовательный процесс в пяти школах: в трёх школа в Великом Новгороде, а также в школах в Малой Вишере и посёлке Кулотино Окуловского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что такие меры приняты, чтобы не допустить массового распространения инфекций верхних и нижних дыхательных путей среди учащихся.

Помимо полностью закрытых на карантин школ, частично приостановлен образовательный процесс ещё в 16 школах региона — всего закрыты 38 классов. Речь идёт о школах в Великом Новгороде, Окуловке, Старой Руссе, Валдае, Боровичах, селе Марёво, а также школах Новгородского района.

В целом по Новгородской области заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) остаётся на уровне предыдущей неделе: эпидемический порог не превышен ни в одной из возрастных групп.

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