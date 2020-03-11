Ставрополь, , 12:20 — REGNUM Бывший участковый уполномоченный полиции по Шпаковскому району Ставропольского края, обманом вымогавший деньги у местной жительницы, признан виновным в мошенничестве. Он приговорен к условному сроку лишению свободы, сообщили ИА REGNUM 11 марта в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

По данным обвинения, в июле 2019 года во время профилактического обхода полицейский узнал, что местная жительница за деньги ухаживает за престарелыми людьми. На следующий день он вновь приехал к этой женщине и обманул ее, сообщив, что местные жители написали на нее жалобу в полицию. Они якобы обвиняют ее в незаконной организации дома престарелых и хищении денег четырех постояльцев.

Участковый заявил, что жалоба находится на контроле у руководителей отдела МВД по Шпаковскому району, и ему поручено провести проверки. Вместе с тем он сообщил женщине, что если она передаст ему 50 тыс. рублей, то он сможет договориться с начальством, и ей удастся избежать проверок.

Потерпевшая дала полицейскому согласие, а затем сообщила о вымогательстве в правоохранительные органы. Спустя несколько дней злоумышленник в рамках оперативно-разыскного мероприятия получил от женщины деньги, после чего был задержан сотрудниками собственной безопасности краевого главка МВД.

Полицейский в ходе судебного заседания признал свою вину. Шпаковский районный суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

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