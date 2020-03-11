Хельсинки, , 12:13 — REGNUM Финский авиаперевозчик Finnair отменил полеты в десятки европейских городов и по азиатским направлениям из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом компания информирует через свои социальные сети и официальный сайт.

«В связи с последствиями коронавируса мы пересматриваем наш трафик и отменяем несколько европейских и внутренних рейсов в апреле», — сообщили в компании.

Последними были отменены ближайшие рейсы в марте: 21 и 28 марта самолеты компании не полетят в австрийский Инсбрук, так как МИД Финляндии рекомендует «воздержаться от ненужных поездок в Тироль».

Кроме того, отменен и рейс в Хошимин (Вьетнам) 25 марта: вьетнамские власти изменили визовую политику для граждан Финляндии.

Накануне также были отменены все полеты в Израиль — в Тель-Авив и Эйлат — в течение марта и апреля из-за двухнедельного карантина, введенного местными властями для всех вновь прибывших.

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Finnair также отменяет рейсы с 29 марта по 30 апреля в направлении Болоньи, Венеции, Рима, Сплита, Штутгарта, Гамбурга, Берлина, Гетеборга, Стокгольма, Копенгагена, Москвы, Таллина, Барселоны, Варшавы, Брюсселя и Осло.

Перевозчик отмечает, что лично свяжется с каждым, у кого куплены билеты на эти рейсы, по электронной почте и СМС. Компания просит каждого проверить через сайт, оставил ли клиент свою актуальную контактную информацию.

«Обратите внимание, что отмена рейсов и рассылка сообщений происходит постепенно и может занять некоторое время», — информирует авиаперевозчик. Ранее компания также отменила рейсы в Милан.

Finnair также заменит самолеты Embraer-190 на маршруте из Хельсинки в Петербург на менее вместительные ATR, чтобы сократить издержки в связи с падением популярности перевозок.

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